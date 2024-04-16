В Крыму готовится проект по исследованию забытых святынь Крыма

Отделение Русского географического общества в Республике Крым совместно с Крымской Епархией планирует провести совместный проект по исследованию забытых храмов Крыма, с экспедициями и паломническими турами.
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