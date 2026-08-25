Симоньян напомнила немецкому канцлеру, чем заканчивались попытки Германии диктовать свои условия.Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости принудить Москву к переговорам вызвало резкую реакцию в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии