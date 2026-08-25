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Царьград

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"Это уже было и закончилось в Берлине": Симоньян ответила на призыв Мерца

"Это уже было и закончилось в Берлине": Симоньян ответила на призыв Мерца

Симоньян напомнила немецкому канцлеру, чем заканчивались попытки Германии диктовать свои условия.Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости принудить Москву к переговорам вызвало резкую реакцию в России.

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