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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Нет жестокости и насилию в мире детства.

Нет жестокости и насилию в мире детства.

О проведенной профилактической акции ´Нет жестокости и насилию в мире детства!´В рамках акции были проведены мероприятия познавательного, профилактического, информационного и творческого характера в виде: консультирования, классных часов, занятий, выставок, рисунков, буклетов, раздачи памяток, проведение рейдов и т.

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