О проведенной профилактической акции ´Нет жестокости и насилию в мире детства!´В рамках акции были проведены мероприятия познавательного, профилактического, информационного и творческого характера в виде: консультирования, классных часов, занятий, выставок, рисунков, буклетов, раздачи памяток, проведение рейдов и т.