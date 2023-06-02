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Российские ученые научились добывать нефть из водорослей

Российские ученые научились добывать нефть из водорослей

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде запатентовали новую технологию, позволяющую синтезировать нефть прямо из водорослей.

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