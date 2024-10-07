7 личных качеств, которые высоко ценили в СССР, а сейчас они не в почете

Какие черты характера были в почете в советское время? На менталитет человека огромное влияние оказывают не только родители и близкие, но также и действующий строй, который диктует определённые моральные установки посредством СМИ, агитации, расстановки кадров на значимые должности, реалий жизни и быта и т.