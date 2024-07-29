И это обнадеживает

Т

Тамара

А моё мнение такое. Если кто-либо "поднял руку" на правохранительные органы, на военнослужащих, на мобилизованных СВО, тому срок на пяток, как минимум. Разболтанный народ нашей страны после 90-ых теперь только жёсткостью надо возвращать к человеческому началу. Но.....для этого необходимо ужесточать законы. А кто у нас восседает там, где нужно думать и работать на благо обездоленного НАРОДА, менять эти законы в защиту простых работяг, даже, если какие-то работяги тоже не совсем "хорошие", как в народе говорят. Дети - это БУДУЩАЯ РОССИЯ!!! А детей, как воспитывают в наше время? Абы как в основном. Чуть подальше от центра к периферие и тьма тьмушняя. Ну честно же, что лукавить. Везде мусор , окурки, плевки, бумажки, бутылки и т.п.. Я живу на юге, в курортной зоне уже 25 лет, как приехала. Никакой чистоты, что-то современное появляется, обустраивается, но мусор бросается под ноги. А, если даже где-то и в урну (её ещё найти надо), то всё опять же валится через верх. Позорно. Люди конкретные свиньи, а платить желающим всё это вычищать не торопятся. Вот и живём, и ходим "по помойке". Всем мэрам, губернаторам пофигу! Они же не ходят по улицам.