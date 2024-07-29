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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • валерия
    И вновь речь о Московской области. А остальная страна? Или у нас вся Россия - Москва?И это обнадеживает
  • Татьяна Ускова
    несколько человек ни в счет! не нужно их приравнивать ко всей России! голая вечеринка- это у нас была репетиция для п...Даже педикам быва...
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И это обнадеживает

И это обнадеживает

Основная задача: осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами Такую задачу поставил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, слова которого передал представитель МВД на коллегии с участием мэра Долгопрудного.

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Комментарии
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Т
Тамара
А моё мнение такое. Если кто-либо &quot;поднял руку&quot; на правохранительные органы, на военнослужащих, на мобилизованных СВО, тому срок на пяток, как минимум. Разболтанный народ  нашей страны после 90-ых теперь только жёсткостью надо возвращать к человеческому началу. Но.....для этого необходимо ужесточать законы. А кто у нас восседает там, где нужно думать и работать на благо обездоленного НАРОДА, менять эти законы в защиту простых работяг, даже, если какие-то работяги тоже не совсем &quot;хорошие&quot;, как в народе говорят. Дети - это БУДУЩАЯ РОССИЯ!!! А детей, как воспитывают в наше время? Абы как в основном. Чуть подальше от центра к периферие и тьма тьмушняя. Ну честно же, что лукавить. Везде мусор , окурки, плевки, бумажки, бутылки и т.п.. Я живу на юге, в курортной зоне уже 25 лет, как приехала. Никакой чистоты, что-то современное появляется, обустраивается, но мусор бросается под ноги. А, если даже где-то и в урну (её ещё найти надо), то всё опять же  валится через верх. Позорно. Люди конкретные свиньи, а платить желающим всё это вычищать не торопятся. Вот и живём, и ходим &quot;по помойке&quot;. Всем мэрам, губернаторам пофигу!  Они же не ходят по улицам.
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3 час.
Татьяна Пономарева
А если просто рядового полицейского ударил, то это ничего, это в порядке вещей. И все бы замяли.
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3 час.
валерия
И вновь речь о Московской области. А остальная страна? Или у нас вся Россия - Москва?
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30 сек.

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