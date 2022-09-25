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Разбитый проезд, нет остановки: проблемы улицы Дарвина выяснял депутат Думы Уссурийска

Разбитый проезд, нет остановки: проблемы улицы Дарвина выяснял депутат Думы Уссурийска

Депутат Думы Уссурийска Виталий Мутовин провел хозяйственный объезд территории своего избирательного округа, чтобы лично узнать нужды горожан.

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