«Лицом в землю»: момент эффектного задержания попал в приморские соцсети

«Стёкла летели так, что все соседи проснулись», — отмечает автор в блоге Марка Чернослива. На видео, которое явно было сделано из окон соседнего дома, попало задержание злоумышленника — бойцы вневедомственной охраны прижали его прямо к земле.
«Стёкла летели так, что все соседи проснулись», — отмечает автор в блоге Марка Чернослива. На видео, которое явно было сделано из окон соседнего дома, попало задержание злоумышленника — бойцы вневедомственной охраны прижали его прямо к земле.
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