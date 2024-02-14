Харитонов собрал свердловчан поностальгировать по СССР

Кандидат в президенты РФ, депутат Госдумы Николай Харитонов провел в Екатеринбурге двухчасовую встречу со сторонниками, на которой напомнил о мощи СССР и последствиях его распада, а также сделал ряд громких заявлений.
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