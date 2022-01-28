К 2030 году в Москве снизится количество пластикового мусора от чипсов и снеков

От использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году откажется компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне прошлого года с Правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).
От использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году откажется компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне прошлого года с Правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).
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