Вечерняя Москва

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К 2030 году в Москве снизится количество пластикового мусора от чипсов и снеков

К 2030 году в Москве снизится количество пластикового мусора от чипсов и снеков

От использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году откажется компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне прошлого года с Правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

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