Сиротские произведения в России: взгляд без хайпа

Соавтор: Елизавета Кирдяшова, юрист практики интеллектуальной собственности, IT и защиты информации Savina Legal*****Ограничение ответственностиПравовые позиции, приводимые в настоящей работе, не представляют собой юридическую консультацию и не отражают позицию организаций, с которыми авторов связывают (связывали) трудовые, гражданско-правовые и иные отношения, а также не могут использоваться как предпосылки для формирования представления о возможных правовых позициях таких организаций в будущем.