БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дело рук самих утопающих... Или как нам нейтрализовать украинских диверсантов в нашем тылу

Дело рук самих утопающих... Или как нам нейтрализовать украинских диверсантов в нашем тылу

Мы довольно много внимания уделяли вопросам внутренней безопасности России. Не буду скрывать то, что многое из того, что упоминалось в этих материалах, было направлено на потенциальных пособников украинских диверсантов из числа наших граждан.

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