Эрдоган призвал Армению искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями

Как подчеркнул в своем обращении к нации после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Армении необходимо искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями, а не за тысячи километров.
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