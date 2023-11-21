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Эрдоган призвал Армению искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями

Эрдоган призвал Армению искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями

Как подчеркнул в своем обращении к нации после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Армении необходимо искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями, а не за тысячи километров.

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