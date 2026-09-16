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SPLETNIK

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Бывший креативный директор Versace Дарио Витале возглавил бренд Emporio Armani

Бывший креативный директор Versace Дарио Витале возглавил бренд Emporio Armani

Бывший креативный директор Versace Дарио Витале, который сменил на посту Донателлу Версаче и покинул модный дом после одного сезона, возглавит Emporio Armani и линию аксессуаров Giorgio Armani Accessories.

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