Ясиноватая принимает эвакуированных из Авдеевки местных жителей

Город Ясиноватая в ДНР ежедневно принимает эвакуированных из Авдеевки местных жителей. Об этом заявил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в разговоре с Донецким агентством новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии