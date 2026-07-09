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SPLETNIK

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"70% из того, что мы знаем, никогда не увидит свет". Админы "Антиглянца" высказались о блокировке Telegram и отношениях с Ксенией Собчак

"70% из того, что мы знаем, никогда не увидит свет". Админы "Антиглянца" высказались о блокировке Telegram и отношениях с Ксенией Собчак

Админы популярного телеграм-канала о светской жизни "Антиглянец" стали героинями YouTube-канала Forbes, где высказались по поводу ситуации с блокировками Telegram и медиабизнесом в России, про свою жизнь в качестве "светских летописцев", свои доходы и расходы.

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