Жители аварийного дома-памятника в Астрахани не спешат переезжать в маневренный фонд

Двухэтажный памятник архитектуры по ул. Нечаева в январе прошлого года был признан аварийным. В октябре 2023 в связи с разрушением основных строительных конструкций дома и угрозой жизни и здоровью граждан Кировский районный суд запретил эксплуатацию здания.