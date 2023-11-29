Жители аварийного дома-памятника в Астрахани не спешат переезжать в маневренный фонд

Двухэтажный памятник архитектуры по ул. Нечаева в январе прошлого года был признан аварийным. В октябре 2023 в связи с разрушением основных строительных конструкций дома и угрозой жизни и здоровью граждан Кировский районный суд запретил эксплуатацию здания.
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