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NVIDIA за год отгрузила более 1 млрд RISC-V ядер В рамках саммита RISC-V 2024 компания NVID...

NVIDIA за год отгрузила более 1 млрд RISC-V ядер В рамках саммита RISC-V 2024 компания NVID...

NVIDIA за год отгрузила более 1 млрд RISC-V ядерВ рамках саммита RISC-V 2024 компания NVIDIA поделилась любопытной статистикой — за год в составе GPU и других ускорителей она отгрузила более 1 млрд ядер RISC-V собственной разработки, передаёт TechPowerUp.

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