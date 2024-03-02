Никакой ценности не представляет: скандального принца Гарри оставили без охраны

Принц Гарри проиграл суд с правительством Британии по вопросу предоставления охраны. «Никакой ценности не представляет и ничего полезного не делает», — такую формулировку получил принц в ответ на его требование, передает Daily Mail.
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