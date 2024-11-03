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Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничного

Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничного

Порядок формирования листков нетрудоспособности может измениться в России.Для того, чтобы выявлять работников с заболеваниями на ранней стадии, в Минздраве России планируют изменить порядок формирования листков нетрудоспособности.

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