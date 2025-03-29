МИД России сделал демарш замглавы дипмиссии Канады

Заместителю главы канадского диппредставительства в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге.
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