МИД России сделал демарш замглавы дипмиссии Канады

Политика как она есть

Заместителю главы канадского диппредставительства в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге.