Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Идея конечно хорошая и необходимая, но что скажет дядя Турал и его лоббисты в думе? С ними согласовали? Если нет, то ...В Госдуме предлож...
  • Андрей Павлов
    "...по одной молодой девушке-женщине на ЧЕТЫРЕХ мужчин" То есть революция произошла от того, что мужикам баб не хвати...В Госдуме предлож...
  • Ludmila Cook Egorova
    Украина - это государство которого никогда не было и нет и быть не должно .Independent: Укра...

МИД России сделал демарш замглавы дипмиссии Канады

МИД России сделал демарш замглавы дипмиссии Канады

Заместителю главы канадского диппредставительства в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх