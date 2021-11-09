Сатановский двумя буквами поставил точку в споре Кадырова и Симоньян после ЧП в Новой Москве

Алил Гусейнов

Шайтановский не говорит, как случилось, что бывшая сверхдержава, которую оставили после себя кавказцы Сталин, Берия, Алиев и т.д. как только во власть при алкаше ельцюге проникли березовские-гусинские-смоленские-абрамовичи... превратилась в сырьевой придаток Запада, Китая и изряильцев? Как в самой богатой стране мира, люди труда получают нищенские зарплаты, некоторые даже копаются в мусорках, больным детям собирают деньги на лечение СМС-ками... а разного рода ростовщики-банкиры, казнокрады-чиновники, депутаты с двойными гражданствами и даже региональные начальники ГИБДД, строят дворцы с золотыми унитазами, ёршиками... а кто возмущается, то травятся где-нибудь в поезде или через трусы, то погибают при странных обстоятельствах, то сидят в тюрмах, где оказывается применяют жестокие, извращенные пытки, снимают изнасилования и шантажируют... Не говоря об безудержном росте цен на всё и вся... И чтобы отвлечь от всего этого, шайтановским-швондерам-симоньяншами-соловьёвым... необходимо периодически поднимать вой, визг, хрюканье и истерию в связи даже с обычными бытовыми драками с участием кавказцев, тогда как такие драки и ещё похлеще с убийствами без участия кавказцев происходят ежедневно в РФ-ии. Разделяй и властвуй!