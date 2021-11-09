ЧП в Новой Москве, когда несколько человек напали на ребёнка с отцом и его приятелем, по-прежнему остаётся одной из самых горячих тем.
Сатановский двумя буквами поставил точку в споре Кадырова и Симоньян после ЧП в Новой Москве
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Алил Гусейнов
Шайтановский не говорит, как случилось, что бывшая сверхдержава, которую оставили после себя кавказцы Сталин, Берия, Алиев и т.д. как только во власть при алкаше ельцюге проникли березовские-гусинские-смоленские-абрамовичи... превратилась в сырьевой придаток Запада, Китая и изряильцев? Как в самой богатой стране мира, люди труда получают нищенские зарплаты, некоторые даже копаются в мусорках, больным детям собирают деньги на лечение СМС-ками... а разного рода ростовщики-банкиры, казнокрады-чиновники, депутаты с двойными гражданствами и даже региональные начальники ГИБДД, строят дворцы с золотыми унитазами, ёршиками... а кто возмущается, то травятся где-нибудь в поезде или через трусы, то погибают при странных обстоятельствах, то сидят в тюрмах, где оказывается применяют жестокие, извращенные пытки, снимают изнасилования и шантажируют... Не говоря об безудержном росте цен на всё и вся... И чтобы отвлечь от всего этого, шайтановским-швондерам-симоньяншами-соловьёвым... необходимо периодически поднимать вой, визг, хрюканье и истерию в связи даже с обычными бытовыми драками с участием кавказцев, тогда как такие драки и ещё похлеще с убийствами без участия кавказцев происходят ежедневно в РФ-ии. Разделяй и властвуй!
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8 час.
Алил Гусейнов
Alex Levin
Истина познаётся в сравнении : 4 русских побили кавказца с ребенком в какой либо кавказской республике. Очень интересно будет почитать комментарии кавказцев.
Почему же только избиения? Уже 6 лет как спецслужбы расстреляли в Дагестане двоих братьев-подростков Гасангусейновых, расследование даже не хотят провести, не то что посадить уродов-оборотней в погонах. Недавно ОМОНовец из Ярославля расстрелял отца пятерых детей в Махачкале и нничего, отправили домой, говорят домашний арест присудили...
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8 час.
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