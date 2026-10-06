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5koleso.ru

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Представлен внедорожник Ford Bronco RTR: крутой, как Raptor, но стоит дешевле

Компания Ford создала Bronco RTR совместно с американским ателье RTR Vehicles. Автомобиль в данном исполнении в плане проходимости во многом похож на Raptor.

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