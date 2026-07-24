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Царьград

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ЕС ввел санкции против более 70 российских банков и НКО 23 июля

ЕС ввел санкции против более 70 российских банков и НКО 23 июля

Евросоюз включил в санкционный список десятки финансовых организаций России, включая крупнейшие банки, а также НКО "Мобильная карта" и РНКО "Платежный Центр".

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