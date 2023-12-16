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Посол США Бернс: Китай оказывает России безоговорочную поддержку в свете СВО

Посол США Бернс: Китай оказывает России безоговорочную поддержку в свете СВО

Пекин оказывает Москве безоговорочную поддержку в свете ее специальной военной операции (СВО). С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил посол Соединенных Штатов в Китайской Народной Республике Николас Бернс.

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