Мировое обозрение

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  • олег олейник
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Разведку у границ России за неделю вели 58 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 58 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ РФ.

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