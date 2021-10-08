Разведку у границ России за неделю вели 58 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 58 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ РФ.
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