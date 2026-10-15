БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сдались с потрохами. «Абрамсы» и «Леопарды» теперь работают на нашу оборонку

Сдались с потрохами. «Абрамсы» и «Леопарды» теперь работают на нашу оборонку

У российских специалистов есть возможность изучить «до винтика» не только железо, но и программное обеспечение вражеской техники Виктор Сокирко Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Василий Дандыкин Выставка трофейной техники, захваченной российской армией в ходе СВО, открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

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