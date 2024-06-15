Володин: Украинские депутаты начали обсуждать предложения Путина

По его словам, только Рада теперь может участвовать в достижении каких-либо договоренностей Украинские депутаты начали обсуждать предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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