19-летний уроженец Барнаула оказался в центре расследования масштабной кибератаки на Dodo Pizza. По данным telegram-канала Baza, молодой человек случайно раскрыл свой реальный IP-адрес при авторизации, что помогло правоохранителям выйти на след предполагаемых хакеров.
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