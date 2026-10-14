19-летний уроженец Барнаула оказался в центре расследования масштабной кибератаки на Dodo Pizza. По данным telegram-канала Baza, молодой человек случайно раскрыл свой реальный IP-адрес при авторизации, что помогло правоохранителям выйти на след предполагаемых хакеров.