Экс-глава Линево получил еще один условный срок

За махинации с приватизацией квартиры бывший глава поселка получил четыре года условно. Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главе рабочего поселка Линево Якову Ландайсу по делу о хищении муниципального жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии