Когда речь заходит о том, чтобы сбежать из привычной суеты на несколько январских дней, но при этом не тратить половину отпуска на дорогу, Нижний Новгород всплывает в мыслях одним из первых.
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