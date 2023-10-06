Усиленные тормоза, более острое управление, 271 л.с. и только «механика», только хардкор. Представлен Subaru WRX TR 2024

В США дебютировал седан Subaru WRX TR 2024. Сейчас раскрыты все технические подробности и опубликованы изображения, а публичная премьера автомобиля состоится на фестивале Subiefest во Флориде в эти выходные.
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