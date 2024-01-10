Риски для Украины при прекращении помощи США

WP: последствия прекращения помощи США будут для ВСУ катастрофическими Без продолжения военной помощи со стороны США Украина не сможет долго сопротивляться российской армии, считают опрошенные WP эксперты.
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