Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на складе Wildberries

Прокуратура района Петербурга начала проверку из-за пожара на складе Wildberries Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку из-за крупного пожара, произошедшего на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары.
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