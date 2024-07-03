Бандера решил, что он союзник Гитлера, но холую указали его место

83 года назад, в июле 1941 года, палачи из ОУН залили Львов еврейской, польской и русской кровью, как бы показав немцам, что готовы впредь выполнять самую грязную работу и сразу после этого "акта преданности" Бандера попытался выйти за обозначенные ему рамки и своим публичным обращение поставил Гитлера перед фактом - заявил о создании Украинской державы и о том, что теперь он союзник для немецкой армии.
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