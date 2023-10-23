Главы МИД РФ и Ирана осудили идущие вразрез СВПД шаги стран Запада

Главы МИД РФ Сергей Лавров и МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудили шаги стран Запада, которые идут вразрез с СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы / Соглашение по иранской ядерной программе).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии