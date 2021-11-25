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Тур к болеющим. Знаменитых противников вакцинации позвали в «красную зону»

Тур к болеющим. Знаменитых противников вакцинации позвали в «красную зону»

Юлия Борта Александр Патрин / РИА Новости Главврачи и заведующие отделениями крупнейших больниц страны, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, обратились с открытым письмом к знаменитостям — противникам вакцинации — депутатам Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Вячеславу Лысакову и Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певицам Наталье Ветлицкой и Екатерине Лель, актёрам Егору Бероеву и Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву и певцу Юрию Лозе.

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