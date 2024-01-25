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«Просто свинство». Во Владивостоке хитрые водители подставляют других автомобилистов

«Просто свинство». Во Владивостоке хитрые водители подставляют других автомобилистов

Водители Владивостока продолжают избегать оплаты за парковку различными способами. В том числе, особо хитрые не только не хотят платить сами, но и подставляют других автомобилистов, рискуя при этом оказаться за решеткой на несколько лет, сообщает PRIMPRESS.

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