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АиФ Кухня

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  • Михаил Васильев
    Лучше уж подсолнечное, чем пальмовое ...Масло масляное. Э...
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Масло масляное. Эксперт назвал, от какого любимого продукта надо отказаться

Масло масляное. Эксперт назвал, от какого любимого продукта надо отказаться

Одним из системообразующих продуктов в нашем питании является подсолнечное масло. И вот неприятное известие — все больше научных данных о том, что оно неполезно, а при регулярном употреблении даже вредно.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Лучше уж подсолнечное, чем пальмовое ...
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