Масло масляное. Эксперт назвал, от какого любимого продукта надо отказаться

Одним из системообразующих продуктов в нашем питании является подсолнечное масло. И вот неприятное известие — все больше научных данных о том, что оно неполезно, а при регулярном употреблении даже вредно.
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