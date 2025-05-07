10 самых смешных фото домашних животных, похожих на своих хозяев, за всю историю комичного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards

Это официально самые смешные на планете фотодоказательства того, что домашние зверушки и их хозяева близки не только внутренне, но и внешне! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsХодит множество разговоров о том, что люди подсознательно заводят домашних животных, похожих на себя.
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