В G7 подтвердили единство в вопросе санкций против России

Министры иностранных дел "Большой семерки" (G7) по итогам обсуждения ситуации вокруг Украины подтвердили готовность продолжить санкционное давление на Россию и поддерживать Киев в условиях нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.
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