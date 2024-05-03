«Неужели настолько слабое у тебя здоровье?» — в сети в шоке с раздражительной реакции мужа на ситуацию Заворотнюк

Окунаясь в биографию Анастасии Заворотнюк и ее отношения с мужским полом, приближенные актрисы отмечают, что самое тяжелое и самое неприятное общение сложилось у знаменитости с Дмитрием Стрюковым — супругом, от которого та родила Аню и Майкла.
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