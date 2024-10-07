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Петербургский дневник

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Местные жители, сумевшие сбежать из Суджи, рассказали о зверствах польских наемников ВСУ

Местные жители, сумевшие сбежать из Суджи, рассказали о зверствах польских наемников ВСУ

Они расстреливали людей на глазах у всех Накануне пресс-служба Министерства обороны сообщила о расстрелах мирного населения в городе Суджа Курской области – иностранные наемники ВСУ с особой жестокостью убивают безоружных жителей на глазах у их знакомых и близких.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Абсолютно все наемники там не подлежат пленению ... Всем этим падлам лучше самим  же сразу же там удавиться. Их надо всех расстреливать без всяких промедлений. Этих скотов, которые туда пришли, чтобы над мирными глумиться.
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