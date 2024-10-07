Местные жители, сумевшие сбежать из Суджи, рассказали о зверствах польских наемников ВСУ

Влад Владимиров

Абсолютно все наемники там не подлежат пленению ... Всем этим падлам лучше самим же сразу же там удавиться. Их надо всех расстреливать без всяких промедлений. Этих скотов, которые туда пришли, чтобы над мирными глумиться.