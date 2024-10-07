Они расстреливали людей на глазах у всех Накануне пресс-служба Министерства обороны сообщила о расстрелах мирного населения в городе Суджа Курской области – иностранные наемники ВСУ с особой жестокостью убивают безоружных жителей на глазах у их знакомых и близких.
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