Байден заявил, что у него нет какой-либо реакции на объявление Трампа о решении участвовать в борьбе за пост президента США

Действующий американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что у него нет какой-либо реакции на объявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о решении принять участие в борьбе за должность президента Соединенных Штатов.
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