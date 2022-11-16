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Байден заявил, что у него нет какой-либо реакции на объявление Трампа о решении участвовать в борьбе за пост президента США

Байден заявил, что у него нет какой-либо реакции на объявление Трампа о решении участвовать в борьбе за пост президента США

Действующий американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что у него нет какой-либо реакции на объявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о решении принять участие в борьбе за должность президента Соединенных Штатов.

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