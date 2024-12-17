Полномочия Сергея Шойгу в ВСК досрочно прекращены

Если и дальше не будем рассматривать коррупцию во время войны, как государственное предательство и применять к этим выродкам смертную казнь, то это снижает мотивацию солдат на фронте. Деньги - это хорошо, но при отсутствии ИДЕИ остается только СПРАВЕДЛИВОСТЬ, а она какая-то кривая.

Семен Демин

Эти жуткие безобразия будут до тех пор пока в РФ существует принцип бизнеса - обогащайся как можешь. Давно известно, что за 300 процентов прибыли капиталист пойдет на ЛЮБЫЕ преступления. А эти генералы только формально генералы. На самом деле свои должности они используют как бизнесмены. При этом у бизнеса нет никаких нравственных ограничений. Наша власть, да и простые россияне, никак не могут это понять. Поэтому и удивляются.