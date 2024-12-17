Полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя наблюдательного совета Военно-строительной компании прекращены досрочно.
Полномочия Сергея Шойгу в ВСК досрочно прекращены
Комментарии
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Александр Серегин
жаль Шойгу нельзя повесить выше всех.В.В.П.не даст.личный друг как никак. всё это г...но всплывёт когда Путина не станет.
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1 час.
Михалыч
Если и дальше не будем рассматривать коррупцию во время войны, как государственное предательство и применять к этим выродкам смертную казнь, то это снижает мотивацию солдат на фронте. Деньги - это хорошо, но при отсутствии ИДЕИ остается только СПРАВЕДЛИВОСТЬ, а она какая-то кривая.
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35 мин.
Семен Демин
Эти жуткие безобразия будут до тех пор пока в РФ существует принцип бизнеса - обогащайся как можешь. Давно известно, что за 300 процентов прибыли капиталист пойдет на ЛЮБЫЕ преступления. А эти генералы только формально генералы. На самом деле свои должности они используют как бизнесмены. При этом у бизнеса нет никаких нравственных ограничений. Наша власть, да и простые россияне, никак не могут это понять. Поэтому и удивляются.
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29 мин.
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