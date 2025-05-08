Доведут ли севастопольский сквер до ума?

В Севастополе продолжаются работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого будут обновлены парки и скверы, созданы новые детские и спортивные площадки, обустроены территории вокруг исторических памятников.
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