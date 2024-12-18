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Царьград

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Задержан злоумышленник, ответственный за взрыв, в котором погиб генерал Кириллов

Задержан злоумышленник, ответственный за взрыв, в котором погиб генерал Кириллов

ФСБ России задержала гражданина Узбекистана, завербованного украинскими спецслужбами. Он организовал взрыв на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.

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