Задержан злоумышленник, ответственный за взрыв, в котором погиб генерал Кириллов

ФСБ России задержала гражданина Узбекистана, завербованного украинскими спецслужбами. Он организовал взрыв на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.
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