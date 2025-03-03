Пушков – о Трампе и Зеленском: усилия европейцев помирить их не слишком успешны

Президент США настаивает на своих условиях Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что усилия европейцев помирить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским не слишком успешны.