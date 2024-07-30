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ДЕРЖАВА.

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РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США

РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США

© mydozor.ruВчера 138 прочитали Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин считает, что Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь ракет США в ФРГ.

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