В Челябинске зафиксировали почти девятикратное превышение ПДК сероводорода

В июне выбросы сероводорода превышали разовое ПДК почти в 9 раз. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в июне текущего года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске, 2 постах в Златоусте.