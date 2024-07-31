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В Челябинске зафиксировали почти девятикратное превышение ПДК сероводорода

В Челябинске зафиксировали почти девятикратное превышение ПДК сероводорода

В июне выбросы сероводорода превышали разовое ПДК почти в 9 раз. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в июне текущего года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске, 2 постах в Златоусте.

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